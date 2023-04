Wunsiedel (dts Nachrichtenagentur) – In einer Einrichtung der Jugendhilfe im oberfränkischen Wunsiedel ist ein zehnjähriges Mädchen tot aufgefunden worden. Eine von der Staatsanwaltschaft angeordnete Obduktion ergab erste Anzeichen für ein Fremdverschulden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Weitere Einzelheiten wollten die Beamten zunächst aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitteilen.

Das Mädchen war bereits am Dienstagmorgen von den Angestellten entdeckt worden – ein herbeigerufenes Notarztteam konnte dann nur noch ihren Tod feststellen. Nach ersten Maßnahmen durch die örtlichen Behörden übernahm die Kriminalpolizei aus Hof die weiteren Ermittlungen. Spezialisten führten in der Folge umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen in der Einrichtung durch.