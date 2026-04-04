Nürnberg (dts Nachrichtenagentur) - Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hält angesichts der Öl-Krise eine Stagnation nicht für unwahrscheinlich und warnt davor, die Auswirkungen des Iran-Kriegs zu unterschätzen. "Die Auswirkungen werden länger spürbar sein, als es zunächst erwartet wurde", sagte die Aufsichtsrätin von Siemens Energy der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Die Stimmung erscheint mir noch sehr optimistisch in Deutschland."

Es werde "teils unterschätzt, wie schwer es ist, den Krieg zu beenden", sagte Grimm. "Dazu braucht es ja alle drei Kriegsparteien."

Die Folgen für die Weltwirtschaft seien gravierend, weil 20 Prozent des Öls und Flüssiggas (LNG) sowie ein Drittel der Düngemitteltransporte durch die Straße von Hormus gehen, so Grimm, die auch Mitglied im Beirat der CDU-nahen Interessensvertretung Wirtschaftsrat der CDU ist. "Viele Förderanlagen wurden zudem zerstört. Es wird Jahre dauern, die Schäden zu beheben."

Die Ökonomin hält die jüngste Wachstumsprognose der Forschungsinstitute für optimistisch. "Die Institute halbieren ihre Wachstumsprognose und erwarten nur noch 0,6 Prozent Wirtschaftswachstum in Deutschland für 2026. Ich halte das für optimistisch."

Es könne auch sein, dass der Aufschwung ausfällt. "Ein Szenario, in dem der Aufschwung ganz ausfällt und wir in der Stagnation landen, halte ich aber nicht für unwahrscheinlich", so die Wirtschaftsweise.