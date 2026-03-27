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    Ölkrise: CDA will Kilometer-Pauschale anheben » Nachrichten

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    Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft (CDA) fordert eine Anhebung der Kilometer-Pauschale.

    "Mein Vorschlag: Berufstätige entlasten, indem die Kilometerpauschale bei Dienstreisen mit dem Privat-Pkw auf 38 Cent erhöht wird", sagte CDA-Chef Dennis Radtke der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "Zudem sollten wir eine steuerfreie Mobilitätszulage ermöglichen - gezielt, unbürokratisch und praktikabel."

    Autofreie Sonntage zum Spritsparen lehnt er dagegen ab. "Autofreie Sonntage gehen gerade für Pendler am Kern des Problems vorbei. Der Staat sollte jetzt nicht Tipps zum Sparen und Verzichten geben, sondern Handlungsstärke zeigen", so Radtke.

    "Angesichts der geopolitischen Situation werden Spritpreise zwangsläufig steigen. Das heißt für mich: das neue Kartellrecht auch scharf anwenden und für gezielte Entlastung sorgen", so der CDA-Chef.

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