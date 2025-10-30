Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Laut der CDU-Bundestagsabgeordneten Caroline Bosbach hat die Staatsanwaltschaft Köln Ermittlungen gegen sie aufgenommen.

„Die Staatsanwaltschaft Köln möchte nun doch ermitteln“, sagte Bosbach der „Rheinischen Post“ (Donnerstagsausgabe). „Ich bin zwar überrascht, dass jetzt doch nach fast vier Monaten förmlich ermittelt werden soll, bin aber zuversichtlich, dass das Ermittlungsverfahren nach Abschluss der Ermittlungen eingestellt wird“, so Bosbach weiter. Und: „Ich vertraue unserem Rechtsstaat.“

Seit dem Sommer dieses Jahres wehrt sich Bosbach gegen Vorwürfe, Parteigeld der CDU in Höhe von 2.500 Euro privat angenommen zu haben. „Gegen mich läuft aktuell eine Schmutzkampagne“, schrieb die Tochter des langjährigen CDU-Bundestagsabgeordneten Wolfgang Bosbach damals auf Instagram. Dort veröffentlichte sie auch eine Erklärung ihres Anwalts, in der er die Vorwürfe gegen Bosbach zurückweist.

Am frühen Donnerstagmorgen lag noch keine Bestätigung der Staatsanwaltschaft über die Ermittlungen vor.