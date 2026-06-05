Kiew (dts Nachrichtenagentur) - Der Ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat an Russlands Präsident Wladimir Putin einen Brief geschrieben. Darin schlägt er ein direktes Treffen vor, beispielsweise in der Türkei, in der Schweiz oder in einem arabischen Staat.

Der Brief im Wortlaut:

An den Präsidenten der Russischen Föderation

Vom Präsidenten der Ukraine

Als Sie vor mehr als 26 Jahren in Russland an die Macht kamen, betrachteten viele Menschen in der Ukraine Sie positiv. So war es damals. Doch das gehört nun der Vergangenheit an.

Heute betrachtet die überwältigende Mehrheit der Ukrainer es als positiv, dass unsere Langstreckendrohnen der Eröffnung Ihres Forums in St. Petersburg einen "Besuch" abstatteten und dabei eine Distanz von mehr als 1.000 Kilometern zurücklegten. Wie Sie sehr genau wissen, stellt diese Distanz keineswegs die Grenze unserer Fähigkeiten dar.

In den 26 Jahren Ihrer Amtszeit hat sich die Agenda der Beziehungen zwischen der Ukraine und Russland grundlegend gewandelt. Von Gesprächen über Handel und andere zivile Angelegenheiten sind unsere Nationen dazu übergegangen, fast ausschließlich über Angriffe und Verluste zu sprechen.

Fast die Hälfte Ihrer 26 Jahre an der Macht in Russland haben Sie damit verbracht, Krieg gegen die Ukraine zu führen.

Was auch immer Sie über die Nato, die Geopolitik oder die russische Sprache sagen mögen: Dieser Krieg ist Ihre persönliche Entscheidung - ein Krieg ohne wirklichen Grund. So wird er in die Geschichte eingehen.

Diese Jahre hätten ganz anders verlaufen können.

Wir hören oft, dass Sie sich mit diesem Krieg wohlfühlen. Natürlich nicht in jenen Fällen, in denen es um die Sicherheit Ihrer Residenz in Waldai oder Ihrer Parade in Moskau geht. Ihr eigenes Leben ist Ihnen kostbar.

Doch nun können wir alle sehen, dass sich die Russen mit dieser Realität - mit der Tatsache, dass der Krieg immer mehr negative Folgen für Russland mit sich bringt - endlich immer weniger wohlfühlen.

Sie mögen unsere Drohnen und Raketen nicht.

Sie mögen die Benzinengpässe und die ständig steigenden Preise nicht.

Sie mögen die ständigen Einschränkungen nicht.

Sie mögen Ihre Absicht nicht, eine zweite Mobilisierungswelle einzuleiten, um den Krieg in der Ukraine auf eine andere Richtung auszuweiten oder ihn gegen andere Nachbarländer Russlands zu führen.

Sie mögen die Tatsache nicht, dass für Ihren Krieg kein Ende in Sicht ist.

Ja, Sie können die Russen nach wie vor dazu zwingen, auf diese Weise zu leben. Doch Ihre Ressourcen schwinden zusehends. Sie werden weder über genügend Geld noch über ausreichend politisches Kapital verfügen, um sich die Loyalität der Russen weiterhin auf jene Weise zu erkaufen, wie Sie es in den vergangenen 26 Jahren getan haben.

Und wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass die Welt dazu beiträgt, diesen Augenblick näher rücken zu lassen.

Wie Sie selbst gerne sagen: "Wir müssen die Zahlen prüfen."

Gestern erhielt ich einen Bericht über die Verluste Ihrer Armee an der Front in der Ukraine im Monat Mai. Erneut überstieg die Zahl der getöteten und schwer verwundeten russischen Soldaten die Marke von 30.000. Wir halten dieses Niveau Monat für Monat aufrecht, und wir verfügen über Videobeweise für jeden einzelnen Ihrer Verluste - dies sind keine leeren Behauptungen.

Wir wissen, dass 63 Prozent Ihrer Verluste auf dem Schlachtfeld auf Gefallene entfallen, während lediglich 37 Prozent verwundet werden. Im 21. Jahrhundert kann sich keine Armee ein solches Verhältnis leisten. Und der Anteil der Gefallenen wird weiter steigen.

Es ist nicht so, als würden wir in der Ukraine uns - nach allem, was Ihr Krieg unserem Land angetan hat - Sorgen um das Schicksal russischer Soldaten machen.

Doch das Schicksal der Ukrainer liegt mir am Herzen.

Wir verlieren unsere Menschen, und jeder Verlust schmerzt uns zutiefst. Selbst wenn das Verhältnis der ukrainischen zu den russischen Verlusten bei eins zu fünf oder eins zu sechs liegt, bleibt dies von enormer Bedeutung.

Ebenso von Bedeutung ist die Tatsache, dass Sie regelmäßig - alle paar Monate - Ihre eigenen Fristen für die Einnahme unserer Regionen verschieben; insbesondere jene für die Region Donezk. Und Sie werden sie auch in diesem Jahr nicht einnehmen.

Doch wir in der Ukraine streben keinen dauerhaften Krieg an. Wir wissen sehr wohl, dass ein Leben ohne Krieg unendlich viel besser ist. Und genau diesen Zustand wollen wir erreichen.

Ich bin davon überzeugt, dass auch die Mehrheit der Russen positiv darauf reagieren würde - und das wissen auch Sie.

Viele glaubten nicht daran, dass die Ukraine so lange würde standhalten können. Sie selbst glaubten es nicht. Und jene, die Sie berieten, glaubten es ebenfalls nicht. Das war ein Fehler.

Sie rechneten nicht mit einem Widerstand der Ukraine in diesem Ausmaß, und Sie sahen nicht voraus, dass die Dinge so weit kommen würden. Und doch stehen wir nun alle hier - im fünften Jahr dieses umfassenden Krieges.

Scheuen Sie sich nicht davor, den Weg aus diesem Krieg einzuschlagen. Das ist das Wichtigste, was nun von Ihnen gefordert wird.

Die Ukraine hat ihre Unabhängigkeit bewahrt. Und sie wird sie auch weiterhin bewahren. Trotz aller gegenteiligen Vorhersagen.

Wir haben weltweit viele Menschen vereint, damit sie an der Seite der Ukraine und gegen Sie stehen. Wir haben die Waffen und die Finanzierung beschafft, die wir benötigten.

Wir erhalten Unterstützung. Sie erhalten Sanktionen. Und dies wird so lange andauern, bis Gerechtigkeit für die Ukraine herrscht - jene Gerechtigkeit, die wir anstreben und die erreicht werden kann.

Wir werden nicht zulassen, dass jene Erfolg haben, die versuchen, Sie davon zu überzeugen, dass die Sanktionen gegen Russland maßgeblich gelockert und die Unterstützung für die Ukraine erheblich reduziert würden - und dies ohne jegliche nennenswerte Änderung Ihrer Haltung gegenüber der Ukraine. Das Beispiel Orbáns zeigt, wie jene enden, die sich dazu entschließen, Russland in seinem Krieg gegen uns zu unterstützen: in Schande.

Die Ukraine hat harte Winter überstanden, während Sie versuchten, unser Energiesystem zu zerstören. Wir haben standgehalten - und selbst in der Dunkelheit blieb die Widerstandsfähigkeit der Ukrainer ungebrochen.

Wir haben den Krieg auf Ihr Territorium getragen, und ohne die Hilfe Nordkoreas wären Sie damit nicht fertiggeworden. Sie sind der erste Herrscher Russlands, der sich für Unterstützung an Pjöngjang gewandt hat.

Und heute sind Sie - ebenfalls zum ersten Mal in der Geschichte Russlands - vollständig von China abhängig.

Sie glaubten, die Ukrainer hätten nicht die Kraft, sich zu verteidigen. Doch heute hilft unser Volk unseren Partnern im Nahen Osten und am Golf dabei, ihre eigene Verteidigung aufzubauen.

Sie hofften auf innere Unruhen in der Ukraine. Stattdessen waren es Ihre eigenen militärischen Verbände, die gegen Sie meuterten. Der 23. Juni markiert einen weiteren Jahrestag dieses Ereignisses, und Schweigen wird diese Tatsache nicht aus der Geschichte tilgen.

Und nun sind Sie es, den Ihre eigenen Beamten, Geschäftsleute und Propagandisten mit offensichtlicher Müdigkeit betrachten. Die Welt sieht das.

Die Welt ist der Ukraine nicht überdrüssig geworden, wie Sie es lange gehofft hatten. Doch die Müdigkeit gegenüber Russland wächst - selbst bei jenen in der Welt, die Ihnen helfen, Sanktionen zu umgehen und Ihre Wirtschaft am Laufen zu halten.

Das kann Ihnen nicht entgangen sein. Nach 26 Jahren an der Macht fordert das Alter seinen Tribut. Und mit der Zeit wird die Müdigkeit Ihnen gegenüber nur noch zunehmen.

Uns liegen Geheimdienstberichte vor, denen zufolge Sie Pläne erwägen, den Krieg bis in die Jahre 2027 und 2028 hinein fortzusetzen. Wir wissen auch, dass Sie darauf hoffen, mit ballistischen Raketen das zu erreichen, was mit allen anderen Mitteln misslungen ist. Sie wollen Belarus noch tiefer in diesen Krieg hineinziehen, und wir sehen uns nun gezwungen, uns auch darauf vorzubereiten. Wir sehen, dass Sie versuchen, rund um Transnistrien etwas zu inszenieren. Ihre Propagandisten drohen - auf die eine oder andere Weise - jedem Land, das an Russland grenzt. Wollen Sie das wirklich alles durchmachen.

Die Entscheidung liegt nun bei Ihnen.

Schluss mit dem Krieg.

Die Ukraine schlägt vor, diesen Krieg zu beenden.

Dies muss auf ehrliche und würdige Weise geschehen, verbunden mit Garantien, dass der Krieg nicht wieder aufflammt.

Wir sehen, dass sich die Vereinigten Staaten voll auf die Iran-Frage konzentrieren, und es wäre falsch, einfach abzuwarten, bis der Krieg in Europa wieder in den Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit rückt.

Die Ukraine schlägt vor, diesen Krieg durch direkte Gespräche zwischen uns - und Ihnen - zu beenden. Ich schlage ein Treffen vor.

Alle haben gehört, wie Ihre Vertreter lächelnd erklärten, ich könne angeblich nach Moskau kommen. Doch nach diesen 26 Jahren hat ein ukrainischer Staatschef in Ihrer Hauptstadt nichts zu suchen - genauso wenig, wie ein russischer Staatschef in Kiew etwas zu suchen hat.

Es gibt Länder, die traditionell Gastgeber für Staatschefs waren, um Fragen von Krieg und Frieden zu lösen. Die Schweiz, die Türkei, die Länder der arabischen Welt - viele sind fähig und bereit, ein solches Treffen auszurichten.

Es sind die Staatschefs, die die entscheidenden Fragen lösen. Das war schon immer so, und das wird auch immer so bleiben.

Ich schlage vor, einen festen Termin für ein solches Treffen anzusetzen.

Wir haben gehört, dass Ihnen in Alaska die Lösung bestimmter Fragen zugesagt wurde, die die Ukraine und Europa betreffen. Doch Sie sehen selbst: Ukrainische und europäische Fragen werden nicht in Anchorage entschieden.

Weitere vereinbarte Teilnehmer könnten sich dem bilateralen Gesprächskanal anschließen, der zwischen uns eingerichtet werden soll.

Da der Krieg in Europa stattfindet - und da die Ukraine Sicherheitsgarantien benötigt, während auch Sie Sicherheitsgarantien für sich selbst anstreben -, wäre es folgerichtig, jene einzubeziehen, die tatsächlich als Garanten auftreten können.

Wir sind der Überzeugung, dass Europa Teil dieses Prozesses sein sollte - jene Akteure, die tatsächlich über die Fähigkeit verfügen, Einfluss auf die Lage zu nehmen.

Wir sind zudem der Ansicht, dass auch die Vereinigten Staaten Teil dieses Prozesses sein müssen. Dies könnte dazu beitragen, eine neue Sicherheitsarchitektur für unseren Teil der Welt zu gestalten.

Wir haben bereits zahlreiche Abkommen mit Russland erlebt - darunter auch die Minsker Abkommen -, die letztlich gescheitert sind. Deshalb müssen wir zunächst im direkten Dialog zwischen uns Antworten auf die noch offenen Fragen finden, anstatt uns vor schwierigen Themen hinter Formeln, technischen Arbeitsgruppen oder endlosen, durch Pendeldiplomatie verlorenen Zeiträumen zu verstecken.

Ihr Krieg hat die Ukraine und Russland dauerhaft entzweit.

Die heutige Frontlinie ist jene Linie, an der die Diplomatie ansetzen muss.

Die Ukraine ist bereit für einen vollständigen Waffenstillstand für die Dauer der Verhandlungen. Dies ist gängige Praxis, und die aktuellen Entwicklungen rund um den Iran unterstreichen diesen Punkt zusätzlich. Der Versuch, eine tatsächliche Waffenruhe herzustellen, ist der beste Weg, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Wir sind davon überzeugt, dass es sich dabei nicht bloß um einen Versuch handeln würde, sondern um einen echten Waffenstillstand - sofern dies auch Ihrem Wunsch entspricht.

Sie wissen, dass die Vereinigten Staaten über die technischen Möglichkeiten verfügen, einen Waffenstillstand entlang jener Linie zu überwachen, an der die Kampfhandlungen eingestellt werden. Die Ukraine ist bereit für einen Gefangenenaustausch nach dem Prinzip "Alle gegen alle", und dies könnte ein guter Auftakt zur Beendigung des Krieges sein.

Es müssen ernsthafte Schritte unternommen werden, um Zivilisten und Kinder zurückzuführen, die während des Krieges verschleppt wurden.

Wir müssen klären, welche Zukunft den Generationen von Ukrainern und Russen bevorsteht, die nach uns kommen.

Wenn Sie nicht persönlich zu der Einsicht gelangen, dass es an der Zeit ist, diesen Krieg zu beenden, wird die Ukraine weiter um ihre Existenz kämpfen. Wir werden diejenigen an unserer Seite haben, die uns unterstützen.

Doch auch Sie werden sich viel härter für Ihre eigene Existenz kämpfen müssen - nicht für die Russlands, sondern für Ihre eigene. Und das ist keine Drohung von mir oder von der Ukraine. Es ist eine Tatsache der russischen Geschichte, die Sie gut kennen: Wenn Russland müde wird, kommt der Wandel.

Wir können auf diese Erschöpfung hinarbeiten.

Sie können den Krieg beenden.

Ewiges Gedenken an all jene, die durch diesen Krieg ihr Leben verloren haben.

Ruhm der Ukraine!.