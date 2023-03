Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Gewerkschaften EVG und Verdi wollen am Montag gemeinsam den Verkehrssektor in Deutschland bestreiken. Das kündigten die beiden Gewerkschaften am Donnerstagmittag in Berlin an und bestätigten damit entsprechende Medienberichte. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.