Offiziell: Hugo Ekitiké wechselt zum FC Liverpool

Frankfurt (dts Nachrichtenagentur) – Der französische Stürmer Hugo Ekitiké verlässt Eintracht Frankfurt nach eineinhalb Jahren und wechselt mit sofortiger Wirkung zum FC Liverpool.

Die Vereine haben sich über den Transfer geeinigt, wie die Eintracht am Mittwochabend mitteilte. Ekitiké war zunächst im Februar 2024 auf Leihbasis nach Frankfurt gekommen und wurde im April desselben Jahres fest vom Paris Saint-Germain verpflichtet. Sein Vertrag wäre bis 2029 gelaufen.

In der Rückserie der Saison 2023/24 kam der Angreifer auf 16 Einsätze, erzielte vier Tore und bereitete zwei weitere vor. In der vergangenen Spielzeit entwickelte sich der 23-Jährige zu einem Leistungsträger. Ekitiké trug mit 23 Torbeteiligungen in der Bundesliga, sieben in der Europa League und vier im DFB-Pokal maßgeblich dazu bei, dass der Verein auf Platz drei landete, sich für die Champions League qualifizierte und international bis ins Viertelfinale vorstieß. Insgesamt absolvierte er 64 Spiele, erzielte 26 Treffer und bereitete 14 weitere vor.

Sportvorstand Markus Krösche sagte: „Hugo hat in seinen anderthalb Jahren bei uns eine großartige Entwicklung genommen und war sowohl auf als auch neben dem Platz eine echte Bereicherung für unsere Mannschaft und den gesamten Klub. Wir freuen uns, dass er nun den nächsten Schritt gehen kann – einen Schritt, den er sich durch seine Leistungen bei uns verdient hat.“