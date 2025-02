Oimara an Spitze der Single-Charts – Zartmann auf Platz zwei

Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) – Der bayerische Liedermacher Oimara, der mit bürgerlichem Namen Beni Hafner heißt, steht mit dem Song „Wackelkontakt“ an der Spitze der offiziellen deutschen Single-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Er verdrängt damit den Popsänger und Rapper Zartmann („Tau mich auf“) an die zweite Stelle. Dahinter notieren Rosé und Bruno Mars („APT.“). US-Sängerin Lady Gaga bringt dank „Abracadabra“ (vier) und „Die With A Smile“ (mit Bruno Mars, sechs) zwei Songs gleichzeitig in den Top 10 unter.

In den Album-Charts feiert der Rapper Finch mit „Schluss mit lustig“ seine dritte Nummer-eins-Platte nach „Rummelbums“ (2022) und „Dorfdisko zwei“ (2023). Schlagersänger Roland Kaiser schafft es mit dem Album „Marathon“ auf Platz zwei, während die Progressive-Metal-Band Dream Theater („Parasomnia“) das Podium komplettiert. Zweieinhalb Monate nach der digitalen Veröffentlichung von „GNX“ schiebt Kendrick Lamar die physischen Varianten hinterher. Dies ermöglicht dem Rapper einen Sprung von Rang 26 auf vier.

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.