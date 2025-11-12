Close Menu

    Olaf Scholz will Friedrich Merz unterstützen » Nachrichten

    Friedrich Merz und Olaf Scholz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Friedrich Merz und Olaf Scholz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Altkanzler Olaf Scholz (SPD) will seinen Nachfolger Friedrich Merz (CDU) unterstützen. "Ich werde dazu beitragen, dass die aktuelle Koalition erfolgreich ist", sagte Scholz der Wochenzeitung "Die Zeit". Merz hat Scholz im Mai als Kanzler abgelöst, das Verhältnis der beiden galt zeitweise als angespannt.

    Scholz zeigte sich besorgt angesichts der politischen Lage in Deutschland. "Ein Blick in die Geschichte und gerade die deutsche zeigt, dass es Kipppunkte gibt", sagte er. Er glaube aber, "dass wir es schaffen können, die richtige Richtung einzuschlagen".

    Eine Regierungsbeteiligung der AfD hält Scholz für einen schweren Fehler. "Damit würde man aber den Nachkriegskonsens aufkündigen, der die pluralistische Identität unseres Landes bestimmt hat. Das wäre ein schwerer Fehler. Und es ist richtig, dass die Union das für sich ausschließt." Er sei überzeugt, dass die Mehrheit der Deutschen das ähnlich sehe. "Wir sind mehr. Auch wenn die AfD 25 Prozent bekommt: Wir sind mehr."

