Bielefeld (dts Nachrichtenagentur) - Arminia Bielefeld hat Oliver Kirch als neuen Cheftrainer verpflichtet.

Der gebürtige Soester wechselt von Regionalligist Borussia Mönchengladbach II und übernimmt das Amt mit sofortiger Wirkung, teilte der Zweitligist am Freitag mit.

"Ich freue mich sehr, dass wir Oliver Kirch für Arminia Bielefeld gewinnen und von unserem Weg begeistern konnten", erklärt Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel und bedankt sich zugleich bei Borussia Mönchengladbach für die kurzfristig ermöglichte Freigabe.

"Unser Ziel war es nicht, die schnellste, sondern die richtige Lösung zu finden. Die Gespräche mit Oliver haben gezeigt, dass wir inhaltlich in die gleiche Richtung denken und er für mutigen, intensiven und offensiven Fußball steht. Zudem hat er in seiner bisherigen Trainerlaufbahn bereits bewiesen, dass er junge Spieler auf hohem Niveau weiterentwickeln kann. Oliver bringt sehr viel Energie und positive Überzeugung mit und passt auch charakterlich sehr gut zu unserem Team auf und neben dem Platz bei Arminia Bielefeld."

"Nach den Gesprächen mit Michael Mutzel war mir sofort klar, dass ich bei Arminia Bielefeld meinen nächsten Karriereschritt gehen möchte", sagte Oliver Kirch. "Wir denken Fußball sehr ähnlich und wollen unsere Mannschaft gemeinsam weiterentwickeln und in der 2. Bundesliga stabilisieren. Ich freue mich schon sehr darauf, alle Spieler und das Funktionsteam kennenzulernen und mit dem gesamten Team erfolgreich zu arbeiten. Bei Arminia hat sich vieles positiv entwickelt. Daran möchte ich an meiner alten Wirkungsstätte anknüpfen. Ich werde alles dafür geben, um diese positive Entwicklung fortzusetzen."

Kirch spielte nach Stationen beim SC Verl und Borussia Mönchengladbach insgesamt drei Saisons in Bielefeld. Zwischen 2007 und 2010 absolvierte er 77 Pflichtspiele in der 1. und 2. Bundesliga für Schwarz-Weiß-Blau. Es folgten Stationen beim 1. FC Kaiserslautern und Borussia Dortmund, ehe er beim SC Paderborn seine Spielerkarriere beendete.

Anschließend war er von 2018 bis 2021 Nachwuchstrainer der Akademinia (U17, U19 und U23) tätig, bevor er über den Hamburger SV (U19-Bundesliga) zu Borussia Mönchengladbach wechselte. Dort übernahm er zunächst die U19 und später im Januar 2026 die U23 in der Regionalliga West, die er auf den 6. Tabellenplatz führte. Er lebt mit seiner Familie in Bielefeld.

Mit Oliver Kirch wechselt zudem Maximilian Nadidai als Co-Trainer von Borussia Mönchengladbach zum DSC Arminia Bielefeld. Beide arbeiten bereits seit mehreren Jahren vertrauensvoll zusammen.