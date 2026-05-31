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    Olympia-Entscheid in Hamburg: Erste Ergebnisse sehen Gegner vorn » Nachrichten

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    Unterzeichnung der Vereinbarung zur Olympiabewerbung (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Unterzeichnung der Vereinbarung zur Olympiabewerbung (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Nach den ersten Auszählungen aus den Wahllokalen liegen beim Olympia-Entscheid in Hamburg die Gegner vorn.

    Laut den Angaben des Statistikamts Nord lehnen knapp 54 Prozent der bislang ausgezählten Stimmen eine Bewerbung für die Olympischen und Paralympischen Spiele für die Jahre 2036, 2040 oder 2044 ab. Dabei zeigt sich bislang eine mehrheitlich ablehnende Haltung in allen Bezirken.

    Das Statistikamt erwartet zum jetzigen Zeitpunkt eine Beteiligung von 49,5 Prozent an der Abstimmung. Mit dem vorläufigen Endergebnis wird am Sonntagabend gegen 22 Uhr gerechnet.

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