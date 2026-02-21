Cortina (dts Nachrichtenagentur) - Bei den Olympischen Winterspielen hat wie schon vor vier Jahren Laura Nolte aus NRW mit ihrer Anschieberin Deborah Levi Gold im Zweierbob geholt.

Die Berlinerin Lisa Buckwitz, die vor acht Jahren noch als Anschieberin Gold geholt hatte, ließ sich am Samstagabend von Neele Schuten anschieben und fuhr auf Silber.

Bronze ging an die US-Amerikanerinnen Kaillie Armbruster Humphries und Jasmine Jones.

Kim Kalicki aus Wiesbaden und ihre Anschieberin Talea Prepens erwischten im Schlusslauf zu oft die Bande verpassten deshalb eine Medaille - Platz vier war das Resultat für sie.