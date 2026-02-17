Cortina d`Ampezzo (dts Nachrichtenagentur) - Bei den Olympischen Winterspielen in Italien haben Johannes Lochner und Anschieber Georg Fleischhauer Gold für Deutschland im Zweierbob geholt. Nach vier Läufen lag die Gesamtzeit des Teams bei 3 Minuten, 39 Sekunden und 70 Hundertstelsekunden.

Mit einem Rückstand von einer Sekunde und 34 Hundertstelsekunden landeten Francesco Friedrich und Alexander Schuller ebenfalls für Deutschland auf dem zweiten Platz.

Adam Ammour und Alexander Schaller erreichten mit einem Rückstand von einer Sekunde und 82 Hundertstelsekunden Bronze. Damit gingen alle Podiumsplätze an Teams aus Deutschland.