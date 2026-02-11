Cortina d`Ampezzo (dts Nachrichtenagentur) - Bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d`Ampezzo haben die deutsche Rennrodlerinnen Dajana Eitberger und Magdalena Matschina im Doppelsitzer die Silbermedaille gewonnen. Gold ging an Andrea Vötter und Marion Oberhofer aus Italien und Bronze an Selina Egle und Lara Kipp aus Österreich.

Für Matschina ist es die erste olympische Medaille ihrer Karriere, Eitberger hatte bei Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang bereits die Silbermedaille im Einer gewonnen. Am Mittwoch hatte sich das deutsche Duo im ersten Durchgang eine gute Ausgangsposition erarbeitet. Auf Platz zwei fehlten den Deutschen nur 22 Tausendstel zur Spitze. Diese konnten sie im entscheidenden zweiten Lauf aber nicht aufholen.