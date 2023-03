Los Angeles (dts Nachrichtenagentur) – Brendan Fraser kann sich in diesem Jahr über den Oscar als bester Hauptdarsteller freuen. Er wurde für seine Rolle in “The Whale” ausgezeichnet und konnte sich damit gegen Austin Butler (“Elvis”), Colin Farrell (“The Banshees of Inisherin”), Paul Mescal (“Aftersun”) und Bill Nighy (“Living”) durchsetzen. Die dts Nachrichtenagentur sendet in wenigen Minuten weitere Details.