Islamabad (dts Nachrichtenagentur) - Der Premierminister von Pakistan, Shehbaz Sharif, rechnet mit einer Einigung auf ein Friedensabkommen zwischen den USA und Iran innerhalb der nächsten 24 Stunden. Zuvor hatte bereits US-Präsident Donald Trump zum 38. Mal erklärt, dass ein Friedensabkommen nahe sei.

"Wir sind einem Friedensabkommen näher als je zuvor", schrieb Sharif am Samstagnachmittag auf der Plattform X. "Da mit dem Abschluss des Abkommens voraussichtlich in den nächsten 24 Stunden zu rechnen ist, bereitet sich Pakistan auf die elektronische Unterzeichnung des Friedensabkommens unmittelbar danach vor." In der kommenden Woche sollen Gespräche auf technischer Ebene folgen. "Wir sind zuversichtlich, dass dieses historische Friedensabkommen eine solide Grundlage für dauerhaften Frieden bilden wird."

Pakistan gilt als zentraler Vermittler in dem Konflikt. Die Diplomatie Pakistans war bereits zentral für die Einigung auf eine Waffenruhe Anfang April. Premierminister Sharif dankte den USA und Iran für "ihr anhaltendes Engagement während der Verhandlungen" und sprach den "Brüdern in der Region unseren aufrichtigen Dank für ihre Unterstützung" aus.