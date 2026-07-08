Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Landgericht Berlin hat einen Palliativarzt wegen Mordes in über einem Dutzend Fällen zur Höchststrafe verurteilt. Wie von der Staatsanwaltschaft beantragt wurde gegen ihn am Mittwoch lebenslange Freiheitsstrafe mit Feststellung einer besonderen Schwere der Schuld und anschließende Sicherheitsverwahrung sowie ein lebenslanges Berufsverbot verhängt.

Dem 41-Jährigen wurde vorgeworfen, in 15 Fällen aus Heimtücke und sonstigen niedrigen Beweggründen Patienten ermordet zu haben. Der Mann soll zwischen September 2021 und Juli 2024 den in der Betreuung eines Pflegedienstes stehenden Patienten "ohne medizinische Indikation und ohne deren Wissen und Zustimmung" jeweils ein Narkoseeinleitungsmittel und anschließend ein Muskelrelaxans verabreicht haben.

Letzteres habe zu einer Lähmung der Atemmuskulatur und innerhalb weniger Minuten zum Atemstillstand und Tod geführt. Mehrmals soll er Feuer gelegt haben, um Spuren zu verwischen.