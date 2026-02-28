New York (dts Nachrichtenagentur) - Im Übernahmepoker um den US-Medienkonzern Warner Discovery hat sich Paramount durchgesetzt. Die beiden Unternehmen gaben am Freitag bekannt, eine endgültige Fusionsvereinbarung geschlossen haben, nachdem zuvor Netflix sein Angebot zurückgezogen hatte.

Paramount wird demnach 31,00 US-Dollar pro Aktie in bar für alle ausstehenden Aktien von Warner zahlen - das entspricht einer Unternehmensbewertung von 110 Milliarden US-Dollar. Die Transaktion wurde von den Aufsichtsräten beider Unternehmen "einstimmig genehmigt", wie es am Freitag hieß.

Der Abschluss werde vorbehaltlich behördlicher Genehmigung und der Zustimmung der Warner-Aktionäre im dritten Quartal 2026 erwartet. Sollte die Transaktion bis zum 30. September nicht abgeschlossen sein, erhalten Warner-Aktionäre bis zum Abschluss eine taggenau berechnete Entschädigung von 0,25 US-Dollar pro Aktie und Quartal.