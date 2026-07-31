Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) - Pashanim hat mit seinem neuen Album "Lounge Musik" die Spitze der offiziellen Deutschen Charts erobert. Das teilte die GfK am Freitag mit. Der Rapper, dessen erstes Album "2000" bereits den ersten Platz erreicht hatte, setzte sich damit vor das Musiker-Duo Amigos, dessen Album "Cleopatra" auf Platz zwei landete.

Weitere Neueinsteiger in den Charts sind Rin mit "Nostalgia" auf Platz drei und Apsilon mit "Glanz Null" auf Platz vier. Charli XCX erreichte mit "Music, Fashion, Film" den sechsten Platz, während dArtagnan mit "Helden X Hymnen" auf Platz acht landete. Auch The Strokes, xzudemx & Yami, Lorenz Büffel und Shania Twain schafften es in die Top 20.

In den Single-Charts führte zum fünften Mal in Folge das offizielle Fußball-WM-Lied "Dai Dai" von Shakira und Burna Boy. Summer Cem & Billa Joe ("Killy Manjaro") sowie Kitschkrieg, Blumengarten & Shirin David ("Gut genug"). komplettierten das Podium. Pashanim platzierte acht Songs gleichzeitig in den Charts, darunter "Berlin Calling" und "Boss Green".