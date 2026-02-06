Köln (dts Nachrichtenagentur) - Der Komiker und Schauspieler Bastian Pastewka hat sich von der "dümmsten Phishing-Mail überhaupt" ins Bockshorn jagen lassen. "Es ging um mein Konto und ich habe sofort bei meiner Bank angerufen, um meine PIN-Nummern zu sperren", sagte Pastewka der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Die wollten mich in irgendeinen obskuren Finanzdeal quatschen."

Der Kundenbetreuerin gegenüber habe Pastewka auf die gefälschte E-Mail verwiesen, woraufhin diese "rümpf-nasig" nachgehakt habe: "Herr Pastewka, sind Sie auf eine Phishing-Mail reingefallen? Mit dem Unterton: Meine Güte, wir hätten Sie eigentlich für schlauer gehalten. Ich habe mir die Mail noch mal angeguckt und gesagt: Die sieht schon ziemlich echt aus. Nein, sieht sie nicht, hat die Frau gesagt, und mir eine richtige Mail von der Bank geschickt. Kein Unterschied."

Die Tücken des Internets lernt der Komiker auch beim Googeln kennen. Wenn er seinen eigenen Namen eingebe, so Pastewka, dann "denkt man, ich heiße Bastian Pastewka-Schlaganfall. Das stand bei mir immer ganz oben, sogar mit so einem Bindestrich. Wenn man draufklickt, erfährt man, dass Bastian Pastewka bislang keinen Schlaganfall hatte. Das hat mich immer sehr beruhigt. Man soll ja nicht über Google seinen Gesundheitszustand checken."

Auf die häufig gestellte Google-Frage, ob er und Anke Engelke je ein Paar gewesen seien, antwortete Pastewka: "Nach unserer Serie `Perfekt verpasst` könnte man das denken. Aber wir waren es nie." Auch als Kind sei er zwar Fan des ZDF-Ferienprogramms gewesen, habe aber nie für die Moderatorin Anke Engelke geschwärmt. "Ich war in Puschel, das Eichhorn verknallt", gestand Pastewka. "Aber nicht in Anke, die Puschel anmoderiert hat."