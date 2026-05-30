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    Paukenschlag auf FDP-Parteitag: Strack-Zimmermann kandidiert » Nachrichten

    News Redaktion
    Marie-Agnes Strack-Zimmermann am 30.05.2026, via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Marie-Agnes Strack-Zimmermann am 30.05.2026, via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat überraschend ihre Kandidatur für den Parteivorsitz der FDP erklärt. Auf dem Parteitag am Samstag wurde sie aus dem Landesverband NRW vorgeschlagen.

    Bis zu diesem Zeitpunkt galt Wolfgang Kubicki als einziger Kandidat und wurde bereits als designierter Parteivorsitzender betitelt.

    Damit gibt es auf dem FDP-Parteitag auch eine klare Richtungsentscheidung: Kubicki gilt als eher rechts, will zwar mit der AfD nicht zusammenarbeiten, hält aber auch nicht viel von der "Brandmauer". Strack-Zimmermann steht für die eher linksliberale FDP.

    Der Ausgang der Wahl ist komplett offen, sie findet am Nachmittag statt.

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