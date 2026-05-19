Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Streitkräfte haben seit Beginn der Blockade iranischer Häfen und Schiffe im April nach eigenen Angaben 88 Handelsschiffe umgeleitet. Das teilte das US-Verteidigungsministerium am Dienstag mit.

Weiter hieß es, dass die US-Streitkräfte zudem vier Schiffe "deaktiviert" hätten, um die "vollständige Einhaltung" der Blockade sicherzustellen. Die Blockade der iranischen Häfen und Schiffe sowie die faktische iranische Blockade der Straße von Hormus haben wichtige Schifffahrtswege blockiert und die globalen Energiepreise in die Höhe getrieben.

US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt gesagt, dass er nach einer Bitte von Golfstaaten einen großen Angriff auf den Iran abgesagt habe. Er erklärte, dass "ernsthafte Verhandlungen" zwischen den USA und dem Iran im Gange seien, die nach Ansicht mehrerer Golfstaaten zu einem Friedensabkommen führen könnten, das für alle Parteien "akzeptabel" wäre.

Der Sprecher der iranischen Armee, Brigadegeneral Mohammad Akraminia, drohte am Dienstag, neue Fronten im Krieg zu eröffnen, falls die USA ihre Angriffe wieder aufnehmen sollten. Er erklärte, dass der Iran "nicht besiegt" werden könne und dass die einzige Möglichkeit für "den Feind" darin bestehe, "die iranische Nation zu respektieren und die legitimen Rechte des Iran zu wahren". Der Iran hat seit Kriegsbeginn mehrmals gedroht, seine Angriffe auf Schiffe in und um die Straße von Hormus sowie auf Israel und die Verbündeten der USA im Persischen Golf auszuweiten, um die Schifffahrt im Roten Meer zu bedrohen.