    Pentagon kündigt Militäroperation in "Nachbarschaft" der USA an » Nachrichten

    News Redaktion
    Pentagon (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Pentagon (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Arlington (dts Nachrichtenagentur) - US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat eine Militäraktion im Umfeld der USA angekündigt.

    "Präsident Trump hat Maßnahmen angeordnet - und das Kriegsministerium setzt diese um", schrieb Hegseth, der sich selbst mittlerweile als Kriegsminister bezeichnet, am Donnerstag (Ortszeit) auf der Plattform X. "Heute kündige ich die Operation Southern Spear an."

    Unter der Leitung der Joint Task Force Southern Spear und des United States Southern Command werde diese Mission "unser Heimatland verteidigen", "Drogenterroristen" aus unserer Hemisphäre beseitigen und das Land vor Drogen beschützen, "die unsere Bevölkerung töten", so Hegseth. "Die westliche Hemisphäre ist Amerikas Nachbarschaft - und wir werden sie schützen."

    Die USA hatten Anfang September mit Angriffen auf mutmaßliche Drogenhandelsboote in der Karibik und im östlichen Pazifik begonnen. Bislang wurden dabei mehr als 70 Menschen getötet. Menschenrechtsorganisationen und UN-Hochkommissar Volker Türk haben dieses Vorgehen als Verstoß gegen das internationale Menschenrechtsrecht bezeichnet und vor möglichen "außergerichtlichen Tötungen" gewarnt.

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

