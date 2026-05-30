Washington (dts Nachrichtenagentur) - Das Pentagon will den teilweisen Rückzug der USA aus der gemeinsamen Verteidigung Europas schneller vorantreiben als bislang angenommen. Das berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf einen hochrangigen Vertreter des US-Verteidigungsministeriums.

Bei der nächsten sogenannten Force-Sourcing-Konferenz der Nato im Juni sollen die Verbündeten darüber informiert werden, welche militärischen Fähigkeiten die USA künftig nicht mehr oder nur noch eingeschränkt für die Verteidigung Europas bereitstellen wollen. "Diese Änderungen werden bei der nächsten Force-Sourcing-Konferenz der Nato in unser Truppen- und Fähigkeitsangebot einfließen", bestätigte der Vertreter.

Ziel sei es, die Voraussetzungen für einen raschen Übergang zu schaffen. Man wolle den Verbündeten die "nötige Information und Klarheit" verschaffen, um den "Übergang zu einer europäischen Verteidigung", bei der "die Alliierten die Hauptverantwortung für die konventionelle Verteidigung Europas übernehmen, so schnell und effektiv wie möglich voranzutreiben", so der Pentagon-Vertreter.

Mit der nun bestätigten Ankündigung konkreter Reduzierungen wird deutlich, dass Washington den Europäern keine großen Übergangsfristen einräumt. US-Präsident Donald Trump behalte sich stets das Recht vor, "in jeder Situation so zu handeln, wie er es für angemessen hält", so der Vertreter des US-Verteidigungsministeriums. Aufgabe des Pentagon sei es, "im Sinne der Nationalen Verteidigungsstrategie vorausschauend für den Fall zu planen, dass die USA mit mehreren Konflikten gleichzeitig konfrontiert werden". Sollten die USA "am Ende in einer weniger angespannten Situation" sein, verschaffe dies "zusätzlichen Spielraum".

Welche Fähigkeiten konkret reduziert werden sollen, ist bislang nicht öffentlich festgelegt. Im Fokus stehen nach Informationen der Zeitung jedoch Beiträge zum sogenannten Nato Force Model (NFM), dem System für die schnelle Verstärkung des Bündnisses im Kriegsfall. Nach Informationen der "Welt am Sonntag" gibt es innerhalb der US Army Europe Zweifel, ob die Nato ihre regionalen Verteidigungspläne mit den derzeit verfügbaren Kräften vollständig umsetzen kann.