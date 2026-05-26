Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Personalplanungen der Unternehmen in Deutschland waren im Mai wieder etwas positiver. Das zeigt das jüngste Ifo-Beschäftigungsbarometer, über welches das "Handelsblatt" berichtet. Der Wert stieg im Januar auf 93,9 Punkte - das ist der höchste Wert seit Juli des vergangenen Jahres.

"Die Beschäftigungspläne sind nicht mehr ganz so restriktiv", sagte Klaus Wohlrabe, Chefstatistiker des Münchner Ifo-Instituts, dem "Handelsblatt". "Trotzdem bleiben die Unternehmen aufgrund der schwachen wirtschaftlichen Entwicklung und der anhaltenden Unsicherheit bei ihren Personalplanungen zurückhaltend. Eine nachhaltige Erholung am Arbeitsmarkt zeichnet sich gegenwärtig noch nicht ab."

Das Ifo-Beschäftigungsbarometer basiert auf den Personalplanungen von etwa 9.500 Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes, des Bauhauptgewerbes, des Groß- und Einzelhandels und des Dienstleistungssektors. Das Barometer wird monatlich für das "Handelsblatt" berechnet.