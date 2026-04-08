Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Jahr 2025 sind in Deutschland etwa gleich viele Fahrgäste im Linienverkehr mit Bussen und Bahnen unterwegs gewesen wie im Jahr 2024. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Mittwoch mitteilte, lag die Zahl der beförderten Fahrgäste bei rund 11,5 Milliarden. Zuvor war die Zahl der Fahrgäste von 10,9 Milliarden im Jahr 2023 auf 11,4 Milliarden im Jahr 2024 gestiegen.

Im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), der 99 Prozent des Linienverkehrs ausmacht, blieb das Fahrgastaufkommen im Jahr 2025 mit rund 11,3 Milliarden Fahrgästen konstant. Auch Nahverkehrsbusse und Straßenbahnen wurden in gleichem Umfang genutzt wie im Vorjahr. Der Bus war dabei mit 5,3 Milliarden Fahrgästen das am häufigsten genutzte Verkehrsmittel, gefolgt von Straßenbahnen mit rund 3,9 Milliarden Fahrgästen.

Lediglich im Eisenbahnnahverkehr zeichnet sich im Jahr 2025 ein leichter Zuwachs von etwa einem Prozent gegenüber dem Vorjahr ab, der vermutlich im Zusammenhang mit den Streiks im 1. Quartal 2024 steht. Die Zahl der Fahrgäste im Eisenbahnnahverkehr ist 2025 auf 2,8 Milliarden gestiegen.

Die Zahl der Fahrgäste im Linienfernverkehr stieg im Jahr 2025 auf 157 Millionen Fahrgäste, das entspricht einem Zuwachs von drei Prozent gegenüber dem Jahr 2024. Im Eisenbahnfernverkehr reisten 146 Millionen Fahrgäste und damit ebenfalls drei Prozent mehr als im Jahr 2024. Auch diese Zuwächse stehen sehr wahrscheinlich im Zusammenhang mit den Streiks im 1. Quartal 2024 sowie mit einer Erweiterung des Berichtskreises im Eisenbahnfernverkehr ab dem 1. Quartal 2025. Ohne die neu in den Berichtskreis aufgenommenen Unternehmen hätte der Fahrgastzuwachs nur zwei Prozent betragen.

Im Linienfernverkehr mit Bussen reisten elf Millionen Fahrgäste. Nachdem hier im Jahr 2024 die Erholung von der Corona-Pandemie stagniert hatte, war 2025 ein Fahrgastzuwachs von sechs Prozent zu verzeichnen.