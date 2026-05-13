Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bestseller-Autor Peter Wohlleben warnt vor falschen Hygieneregeln auf der Toilette. Es fange schon damit an, dass die meisten Leute falsch spülten, sagte Wohlleben der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Was auf der Toilette gefährlich sei, seien die Aerosole. Beim Abspülen stiegen Luftbläschen auf. In diesen Aerosolen blieben Bakterien bis zu sechs Stunden aktiv. Wer mittags eine öffentliche Toilette betrete, atme "alles ein, was seit dem frühen Morgen in die Luft gestiegen ist". Die bakterielle Gefahr durch Klobrillen sei dagegen überschätzt. "Alle ekeln sich vor der Klobrille, aber die Anzahl der Bakterien pro Quadratzentimeter ist hier erstaunlich gering. Auf den Hanteln und Griffen im Fitnesscenter ist die Belastung 400mal höher", so Wohlleben.

Als entscheidende Schutzmaßnahme nennt Wohlleben das Schließen des Klodeckels vor dem Spülgang. Das reduziere die Belastung um das 14-Fache. In diesem Zusammenhang kritisiert er auch die Ausstattung öffentlicher Sanitäranlagen: "Warum haben Toiletten auf Autobahnraststätten gar keine Deckel? Das ist der hygienische Super-Gau." Deutlich besser schneide der Schienenverkehr ab. Die ICE-Toilette sei besser als die auf der Raststätte. Sie werde abgesaugt, dabei wirbele keine Luft auf.

Auch in der heimischen Küche sieht Wohlleben dringenden Handlungsbedarf und warnt vor einem weit verbreiteten Utensil. Zuallerst solle man den Spülschwamm gegen eine Bürste austauschen. Auf Schwämmen fänden sich bis zu einer Milliarde Bakterien, die in den feuchten Poren ideal überleben. Seife helfe da nicht. Manche Bakterien ernährten sich sogar vom Spüli. Eine Bürste hingegen trockne schnell aus und sei in der Spülmaschine heiß waschbar.

Kritisch bewertet Wohlleben zudem Seifenspender mit Pumpkappen. Diese saugten Luft ein und mit ihr Bakterien. Jedes Mal, wenn man sich die Hände wasche, drücke man eine Portion Bakterien mit raus.

Für sein populärwissenschaftliches Buch "Bakterien - die heimlichen Helden" hat der Autor die aktuelle Studienlage zu Mikroorganismen zusammengefasst.