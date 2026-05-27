Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Eine mögliche Erhöhung des Pflegebeitrags für Kinderlose könnte der Pflegeversicherung rund eine Milliarde Euro zusätzlich pro Jahr bringen. Das geht aus Schätzungen des Wissenschaftlichen Instituts der Privaten Krankenversicherung (WIP) hervor, über die das "Handelsblatt" berichtet.

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) prüft derzeit nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, den Beitragszuschlag für Kinderlose um 0,1 Prozentpunkte anzuheben - von 0,6 auf 0,7 Prozentpunkte.

Für einen kinderlosen Durchschnittsverdiener bedeutete dies nach den Berechnungen des WIP eine Mehrbelastung von rund 13 Euro im Monat. Bei Einkommen an oder oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze wären es rund 30 Euro monatlich mehr. Hintergrund für diese Maßnahme ist ein erwartetes Milliardenloch in der Pflegeversicherung. Einfließen könnte die Maßnahme in das "Pflegeneuordnungsgesetz" (PNOG), das Bundesgesundheitsministerin Warken in diesem Jahr noch auf den Weg bringen möchte.