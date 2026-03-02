Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Pilotengewerkschaft Cockpit (VC) verzichtet in dieser Woche auf Arbeitskampfmaßnahmen. "Vor dem Hintergrund der derzeit angespannten weltpolitischen Lage und den damit verbundenen Unsicherheiten sieht sich die VC in einer besonderen Verantwortung für die Stabilität und Verlässlichkeit des Luftverkehrssystems", hieß es in einer Mitteilung am Montag.

Konkret benennt die Gewerkschaft den am Wochenende eskalierten Konflikt im Nahen Osten. Die aktuellen geopolitischen Entwicklungen stellten Fluggesellschaften, Crews und Passagiere gleichermaßen vor erhebliche Herausforderungen. "In der gegenwärtigen Situation haben insbesondere Rückführungsflüge, die Sicherheit der Passagiere sowie die Aufrechterhaltung der Versorgung über die Luftfracht höchste Priorität."

Der Tarifkonflikt bestehe allerdings weiterhin, stellte Cockpit klar. "Wir beobachten die Lage und bewerten die Situation kontinuierlich neu."