    Pistorius bekommt neuen Politikberater » Nachrichten

    Boris Pistorius (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Zuge einer größeren Personalrochade im Auswärtigen Amt bekommt Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) einen neuen politischen Berater.

    Auf den vom Außenministerium entliehenen Jasper Wieck, der neuer deutscher Botschafter in Indien werden soll, folgt der Diplomat Martin Schäfer, berichtet der "Tagesspiegel" am Mittwoch unter Berufung auf Kreise des Verteidigungsministeriums.

    Schäfer diente in den Jahren 2013 bis 2017 dem damaligen Außenminister Frank-Walter Steinmeier als Sprecher des Auswärtigen Amtes. Danach war er Botschafter in Südafrika und an der Botschaft in Paris tätig. Seit 2024 ist er an der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik in Brüssel Vertreter im Politischen und Sicherheitspolitischen Komitee, der sogenannte "PSK-Botschafter".

