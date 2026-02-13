München (dts Nachrichtenagentur) - Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat am Freitag vor Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die erste Drohne des Unternehmens Quantum Systems in Gauting übergeben.

"Wir waren bei einer Produktionsstätte, die hier ganz in der Nähe nur für die Ukraine in einem Joint Venture zwischen Deutschland und der Ukraine Drohnen herstellt", sagte er. "10.000 Stück werden es in diesem Jahr sein, Tendenz steigend." Er habe "die erste gewissermaßen symbolisch in Empfang genommen" und Selenskyj übergeben, so Pistorius.

"Das Schöne an diesem Projekt ist nicht nur, dass es läuft, sondern auch wie schnell es an den Start gegangen ist", erklärte der Minister. Man habe im Oktober die entsprechenden Verträge unterschrieben und nun laufe die Produktion.

"Wir profitieren wechselseitig davon: Die ukrainischen Streitkräfte in ihrem Kampf gegen Russland. Die ukrainische Rüstungsindustrie, die deutsche Rüstungsindustrie, aber eben auch die deutschen, die europäischen Streitkräfte, lernen aus dem, was in der Ukraine passiert, und profitieren von den großen Datenmengen", sagte Pistorius. Die Erfahrungen, die aus den Kampfhandlungen, die dort stattfinden, gesammelt werden, könnten die eigene Weiterentwicklung von Drohnen weiter vorantreiben.