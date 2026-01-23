Close Menu

    Autoproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Autoproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Chinesische Autobauer wachsen im Segment der Plug-in-Hybride (PHEV) in Europa weit überdurchschnittlich. Chinesische Fabrikate legten in diesem Segment um 645 Prozent zu, berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf Daten des Branchendienstes "Dataforce". Insgesamt wuchs der PHEV-Markt europaweit um 33 Prozent.

    Der Boom hat auch eine handelspolitische Dimension: Plug-in-Hybride aus China sind anders als reine Elektroautos bislang nicht von den EU-Ausgleichszöllen betroffen. Das verschafft den Herstellern einen Vorteil, der sich inzwischen auch in den Bestsellerlisten widerspiegelt.

    Europas meistverkaufter Plug-in-Hybrid war 2025 demnach der BYD Seal U mit rund 72.800 Neuzulassungen, vor der Plug-in-Version des VW Tiguan mit etwa 66.000 Verkäufen auf Platz zwei. Die Daten von "Dataforce" basieren auf Zulassungszahlen aus allen 27 EU-Staaten sowie Großbritannien, Norwegen, Island und der Schweiz.

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

