    Polen meldet russische Kampfjets in Ostsee-Sicherheitszone

    News Redaktion
    Eine Boje im Meer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Eine Boje im Meer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Bohrplattform (dts Nachrichtenagentur) – Nachdem mehrere russische Kampfjets in den estnischen Luftraum eingedrungen sind, hat Polen am Freitag einen weiteren Vorfall gemeldet.

    Zwei russische Kampfflugzeuge seien im Tiefflug in die Sicherheitszone der Bohrplattform Petrobaltic in der Ostsee eingedrungen, teilte der polnische Grenzschutz am Freitagabend mit. Die polnischen Streitkräfte und andere Dienste seien benachrichtigt worden. Der polnische Luftraum wurde allerdings wohl nicht verletzt.

    Estland hatte zuvor mitgeteilt, dass drei russische Militärjets am Freitag für zwölf Minuten in seinen Luftraum eingedrungen seien, was angesichts der zunehmenden Spannungen an der Ostflanke der Nato ein „beispiellos dreister“ Vorfall sei. Estlands Ministerpräsident Kristen Michal kündigte als Reaktion an, Konsultationen nach Artikel 4 des Nato-Vertrags zu beantragen.

    Erst letzte Woche hatten Polen mit Unterstützung von Kampfjets seiner Nato-Verbündeten mutmaßliche russische Drohnen in seinem Luftraum abgeschossen.

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

