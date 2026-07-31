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    Politbarometer: AfD legt zu - Grüne und Linke verlieren » Nachrichten

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    Alice Weidel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Alice Weidel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die AfD hat im aktuellen "Politbarometer" des ZDF in der Wählergunst zugelegt.

    Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, käme die AfD laut der Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen auf 28 Prozent (+1). Die Union folgt dahinter mit 23 Prozent.

    Die Grünen verlieren in der Umfrage einen Prozentpunkt und kommen damit auf 13 Prozent. Die Linke gibt ebenfalls einen Punkt ab, wodurch sie gleichauf mit der SPD bei 12 Prozent steht.

    Die FDP würde es mit unverändert 4 Prozent nicht über die Mandatsschwelle schaffen. Die sonstigen Parteien erreichen in der Umfrage 8 Prozent (+1).

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