Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im aktuellen ZDF-Politbarometer kann die Linke einen Punkt zulegen und zieht mit der SPD gleich.

Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, kämen laut der Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen beide Parteien auf 12 Prozent. Die Union liegt nur noch bei 24 Prozent (-1), ihr schlechtester Wert seit vier Jahren.

Auch die AfD würde einen Punkt einbüßen, aber mit 26 Prozent nach wie vor vorne liegen. Die Grünen könnten sich mit 15 Prozent um zwei Punkte verbessern, während die FDP unverändert mit 3 Prozent die Rückkehr in den Bundestag klar verpassen würde. Die sonstigen Parteien kämen zusammen auf 8 Prozent (-1).