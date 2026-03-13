Rom (dts Nachrichtenagentur) - Die italienische Politologin Nathalie Tocci fordert die Europäische Union zu mehr Härte gegenüber US-Präsident Donald Trump auf. "Wir wissen, dass Trump auf Stärke reagiert", sagte Tocci dem Wirtschaftsmagazin "Capital". "Wir haben lange versucht, ihn zu beschwichtigen, irgendwie auf unserer Seite zu halten. Das hat nicht funktioniert."

Staaten wie Brasilien, Indien oder Kanada hätten hingegen "mehr Entschlossenheit und Würde gezeigt als die Europäer", so Tocci. "Man sieht, dass Trump, wenn er mit einer solchen Position konfrontiert ist, tatsächlich zurückweicht."

Es mache auch keinen Sinn mehr, mit den USA Deals einzugehen, solange Trump Präsident ist. Sie finde es daher auch "seltsam", welche Begeisterung über die US-Sicherheitsgarantien für die Ukraine herrscht, sagte Tocci. "Was sollen diese Garantien wert sein in einer Situation, in der die Vereinigten Staaten Grönland bedrohen, in der Artikel 5 der Nato-Charta infrage gestellt wird, in der Trump jeden zweiten Tag neue Zölle ankündigt?"

Tocci sieht im Handeln des US-Präsidenten sogar ein aktives Hinwirken auf eine Desintegration der EU. "Trumps Interesse ist es, Europa zu zersetzen", sagte sie.

Die Politologin leitet das Istituto Affari Internazionali in Rom und beriet zuvor die EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini und Josep Borrell.