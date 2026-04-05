Saarbrücken (dts Nachrichtenagentur) - In Saarbrücken hat die Polizei in der Nacht zum Ostersonntag einen Mann bei einer Verfolgungsjagd erschossen.

Wie die "Bild" unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 1 Uhr. Demnach versuchte ein Fahrzeug, sich einer Kontrolle zu entziehen. Letztendlich geriet das Auto in eine Sackgasse. Beim Versuch zu wenden, soll eine Polizeibeamtin verletzt worden sein. In der Folge gab die Polizei mehrere Schüsse auf das Fluchtfahrzeug ab - der 22-jährige Fahrer wurde dabei tödlich verletzt.

Neben dem Fahrer sollen sich dem Bericht zufolge im Auto auch ein 23-jähriger Beifahrer und ein 19-Jähriger auf dem Rücksitz befunden haben. Der 19-Jährige soll ebenfalls durch Schüsse verletzt worden sein. Zum Grad seiner Verletzung sowie der Polizeibeamtin wurden zunächst keine Angaben gemacht. Zu den Hintergründen der Flucht und den tödlichen Polizeischüssen wird jetzt ermittelt.