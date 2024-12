Polizei löst Tesla-Protestcamp auf

Grünheide (dts Nachrichtenagentur) – Die Polizei löst das Protestcamp gegen die Tesla-Autofabrik in Grünheide bei Berlin auf. Zur Begründung nannten die Behörden am Dienstag Verstöße gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung.

Die Polizei war seit Montag im Bereich des Protestcamps im Wald in der Nähe der Fabrik im Einsatz – offiziell wegen der Suche nach Kampfmitteln. Wie der RBB berichtet, soll es am Dienstagmorgen Lautsprecherdurchsagen an die Tesla-Gegner vor Ort gegeben haben, das Areal zu verlassen. Dies war bereits mit der Drohung einer Auflösung verbunden. In den Baumhäusern sollen sich aber weiter vermummte Personen befinden.

Um das seit Ende Februar bestehende Protestcamp gibt es schon lange juristische Auseinandersetzungen. Das Camp war erstmalig vom 29. Februar bis zum 15. März 2024 als Versammlung angemeldet worden. Anschließend wurde die Fortsetzung der Versammlung beantragt. Auflagen der Polizei gegen das Camp waren vom Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg untersagt worden.