Witten (dts Nachrichtenagentur) - Nach der tödlichen Gewalttat in einem Mehrfamilienhaus im nordrhein-westfälischen Witten hat die Polizei weitere Details genannt. Wie die Behörden am Samstagnachmittag mitteilten, soll ein 40-jähriger Mann am Vormittag seine 38-jährige Frau sowie zwei Kinder mit einem Messer schwer verletzt haben.

Der Vorfall ereignete sich, nachdem sich ein Streit im häuslichen Umfeld auf die Straße verlagert hatte. Gegen 10:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen starb der 13-jährige Junge noch am Tatort. Seine neunjährige Schwester und die Mutter kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Zur Aufklärung des Falls hat das Polizeipräsidium Bochum unter Leitung der Staatsanwaltschaft eine Mordkommission eingesetzt. Zu den Hintergründen der Tat können die Ermittler derzeit noch keine Angaben machen.