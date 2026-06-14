Göttingen (dts Nachrichtenagentur) - Bei einem Großeinsatz der Polizei in Göttingen ist am Samstagabend ein Polizeibeamter durch Schüsse verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich im Bereich Weender Landstraße und Weender Tor, teilte die Polizeiinspektion Göttingen mit.

Den Angaben zufolge war es gegen 20:40 Uhr zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen. Im weiteren Verlauf fielen gegen 22:15 Uhr Schüsse. Dabei wurde ein Polizeibeamter getroffen und medizinisch versorgt. Angaben zur Art und Schwere der Verletzung machte die Polizei zunächst nicht.

Eine tatverdächtige Person flüchtete vom Einsatzort. Die Polizei leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, die unter anderem von einem Polizeihubschrauber unterstützt werden. Der Bereich um das Weender Tor wurde weiträumig abgesperrt. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nach Polizeiangaben nicht.