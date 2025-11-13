Close Menu

    Polizeigewerkschafter will mehr Geld für Verbrechensbekämpfung » Nachrichten

    News Redaktion
    Jochen Kopelke (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Jochen Kopelke (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der neue Präsident der europäischen Polizistengewerkschaft EU.Pol (European Federation of Police Unions), Jochen Kopelke, fordert von der EU-Kommission und dem EU-Parlament verstärkte Investitionen in die Verbrechensbekämpfung.

    "Das Europaparlament und die Europäische Kommission müssen uns Polizisten in Europa spürbar stärken", sagte Kopelke dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Weniger Datenschutz, mehr operative Stärke und Sonderinvestitionen in die Verbrechensbekämpfung kommen allen Europäern zugute."

    Kopelke, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP) wurde am Mittwoch einstimmig zum EU.Pol-Präsidenten gewählt. Die größte europäische Polizeivereinigung vertritt rund 360.000 Polizeibeschäftigte.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar