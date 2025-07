Porsche-Tochterfirma MHP kürzt Stellen

Ludwigsburg (dts Nachrichtenagentur) – Die Porsche-Tochterfirma MHP plant einen Stellenabbau. Das sagte CEO Federico Magno dem Nachrichtenmagazin „Focus“.

„Wir müssen und werden an der Performance arbeiten“, sagte der MHP-Chef. „Wir trennen uns insgesamt von einer niedrigen dreistelligen Zahl von Mitarbeitern.“ Dies sei Folge der Transformation des Unternehmens: MHP stellt an manchen Stellen neue Berater ein, die Firma wird sich aber auch von manchen trennen. Dabei geht es laut Management unter anderem um Beraterprofile, die nicht zum neuen Kurs passen. „Wir beschleunigen die Transformation. Das ist ein Signal der Stärke“, so Magno.

Die neue Strategie beinhaltet demnach: Die Porsche-Tochterfirma verbreitert ihren Kundenstamm und suche verstärkt Klientel außerhalb der Autoindustrie, kündigte MHP-Chef Magno an: „Automotive bleibt wichtig, aber in Zukunft werden weitere Industrien hinzukommen“. Seine Zielgruppe werde breiter: „Advanced industry“ insgesamt, und das weltweit; Luftfahrt, Energie, Halbleiter, künstliche Intelligenz.

Zu den Gerüchten, dass sich der Eigentümer Porsche von der Beratungsfirma trennen könnte, sagte der MHP-Chef: „Porsche unterstützt uns in der Strategie 2030“. Der Mutterkonzern Porsche sei „ein hervorragender Partner und ein hervorragender Kunde“. Für Konzernchef Oliver Blume ist Federico Magno voll des Lobes: „Ein phänomenaler Chef für VW wie für Porsche – er hat mich immer unterstützt und gefördert.“