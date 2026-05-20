München (dts Nachrichtenagentur) - Der Preis für Super E10 hat erneut die Marke von zwei Euro je Liter überschritten. Laut einer aktuellen Auswertung des ADAC kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Durchschnitt aktuell 2,008 Euro, was einem Anstieg von 3,5 Cent gegenüber der Vorwoche entspricht. Diesel verteuerte sich um 1,4 Cent auf durchschnittlich 1,997 Euro je Liter.

Der ADAC teilte mit, dass der Tankrabatt mittlerweile mehrheitlich bei den Verbrauchern ankomme. Die Energiesteuersenkung, die am 1. Mai für vorerst zwei Monate in Kraft trat, habe die Spritpreise zuletzt spürbar gesenkt. Hauptursache für den jüngsten Preisanstieg sei der höhere Rohölpreis, der von etwa 105 US-Dollar auf rund 111 US-Dollar gestiegen ist.

Eine Umfrage des ADAC ergab, dass die Mehrheit der Autofahrer das Österreich-Modell, das eine Preisanhebung nur einmal täglich um 12 Uhr erlaubt, kritisch sieht. Der Anteil positiver Bewertungen blieb wie in früheren Erhebungen konstant niedrig bei etwa 20 Prozent, während bis zu 50 Prozent der Befragten die Regelung negativ bewerteten. Viele Autofahrer hätten ihr Tankverhalten angepasst und tankten gezielt vor 12 Uhr, um den steigenden Preisen zuvorzukommen.