München (dts Nachrichtenagentur) - Die Preise für Benzin und Diesel in Deutschland sind in der vergangenen Woche deutlich gestiegen.

Laut einer aktuellen Auswertung des ADAC kletterte der Preis für Diesel um 2,3 Cent auf durchschnittlich 1,721 Euro pro Liter. Super E10 verteuerte sich um 1,2 Cent und kostet nun im bundesweiten Mittel 1,748 Euro. Teurer als derzeit war Super E10 zuletzt vor knapp einem Jahr, Diesel kostete seit Mitte April 2024 nicht mehr so viel wie zurzeit.

Die Rohölnotierungen blieben im Vergleich zur Vorwoche nahezu unverändert. Ein Barrel Rohöl der Sorte Brent kostete rund 67 US-Dollar, etwa einen Dollar weniger als in der Vorwoche. Der Euro verlor jedoch im Vergleich zum US-Dollar an Wert. Der ADAC sieht den Benzinpreis auf einem vertretbaren Niveau, während der Dieselpreis als zu hoch angesehen wird. Die geringe Preisdifferenz von 2,7 Cent zu Super E10 lasse Spielraum für Preisnachlässe bei Diesel, so der ADAC.