München (dts Nachrichtenagentur) - Die Preise für Kraftstoff sind in Deutschland im Vergleich zur Vorwoche erneut gesunken. Ein Liter Super E10 kostet im bundesweiten Durchschnitt derzeit 1,918 Euro, was einem Rückgang von 6,3 Cent entspricht, wie der ADAC am Mittwoch mitteilte. Der Dieselpreis fiel um 6,9 Cent auf 1,883 Euro pro Liter.

Der ADAC sieht in den gesunkenen Rohölpreisen weiteres Potenzial für Preissenkungen. Trotz der Energiesteuersenkung seit dem 1. Mai seien die Preise an den Zapfsäulen noch zu hoch. Der Brent-Rohölpreis fiel in den letzten zwei Wochen von über 110 US-Dollar auf unter 100 US-Dollar. Der ADAC kritisierte, dass Preissenkungen oft nur langsam an die Verbraucher weitergegeben werden.