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    Preußen Münster trennt sich von Trainer Alexander Ende » Nachrichten

    News Redaktion
    Fußball am 13.03.2026, via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Fußball am 13.03.2026, via dts Nachrichtenagentur

    Münster (dts Nachrichtenagentur) - Der SC Preußen Münster hat Trainer Alexander Ende und Co-Trainer Zlatko Muhovic freigestellt.

    Das teilte der Zweitligist am Montag mit. Vorausgegangen war eine deutliche 0:6-Niederlage bei Dynamo Dresden, die einen herben Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt bedeutete.

    Sport-Geschäftsführer Ole Kittner erklärte, dass Ende ein "hervorragender Trainer mit einer besonderen Spielidee" sei. Er habe sich mit "seiner offenen und ehrlichen Art" stets auf Augenhöhe mit allen im Club bewegt. Auch Co-Trainer Muhovic habe sich voll und ganz mit seiner Aufgabe identifiziert. Dennoch hätten die Verantwortlichen die sportliche Entwicklung der vergangenen Wochen und Monate bewerten müssen und seien zu dem Entschluss gekommen, einen anderen Weg einzuschlagen.

    Kittner sagte, dass das Ziel mit Ende eine "klare und langfristig angelegte Spielidee" gewesen sei. Diese Spielidee habe jedoch in der aktuellen Situation nicht mehr in der notwendigen Form auf den Platz gebracht werden können. U23-Trainer Kieran Schulze-Marmeling wird die Mannschaft auf das anstehende Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg vorbereiten.

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