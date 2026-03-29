Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) will das "begleitete Trinken" für Jugendliche ab 14 Jahren abschaffen. Das geht aus einem Referentenentwurf ihres Ministeriums zur Änderung des Jugendschutzgesetzes hervor, über den Politico berichtet.

Damit soll eine Ausnahmeregelung gestrichen werden, die Kindern und Jugendlichen den Kauf und Verzehr von Bier, Wein und Sekt in Begleitung einer sorgeberechtigten Person auch mit 14 oder 15 Jahren erlaubt. Dies folge "dem Ansatz, das zunehmende Problem der Suchtabhängigkeit ernst zu nehmen", heißt es in dem Referentenentwurf. Die Folgen könnten laut Ministerium "von Gesundheitsgefährdung bis Gewaltbereitschaft und Verwahrlosung" reichen. Es brauche daher Präventionsmaßnahmen, um Kinder und Jugendliche vor "Alltagssüchten" zu schützen.

Die Änderung des Jugendschutzgesetzes ist Teil eines größeren Gesetzentwurfs zur Reform der Kinder- und Jugendhilfe. Dieser befindet sich laut Informationen von Politico derzeit in der Verbändeanhörung und soll bis Ende des Jahres im Bundestag verabschiedet werden.