Pro-Ukraine-Demo am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz

München (dts Nachrichtenagentur) – In München haben sich am Samstag mehrere Hundert Menschen versammelt, um gegen Russland zu demonstrieren und ihre Solidarität mit der Ukraine auszudrücken.

Am Odeonsplatz in der Nähe des Veranstaltungsortes der Münchner Sicherheitskonferenz waren Transparente mit Aufschriften wie „Mehr Waffen und Sanktionen – die besten Argumente“ oder „Russia is a terrorist state“ zu sehen. An der Bühne stand eine Pappfigur, die Russlands Präsident Wladimir Putin in Häftlingskleidung darstellen sollte.

Vor einem Jahr hatte es zur Münchner Sicherheitskonferenz bereits eine ähnliche Demo gegeben. Damals wie heute war ein mutmaßlich im Krieg zerschossener Kleinbus aufgebaut.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Vormittag auf der Sicherheitskonferenz auf eine gemeinsame europäische Armee gedrängt. „Wir müssen die Streitkräfte Europas so aufbauen, dass die Zukunft Europas nur von Europäern abhängt und die Entscheidungen über Europa in Europa getroffen werden“, sagte er am Samstag in München.