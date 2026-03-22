Mainz (dts Nachrichtenagentur) - Bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz ist die CDU laut den 18-Uhr-Prognosen von ARD und ZDF stärkste Kraft geworden.

Im Durchschnitt kommen die Christdemokraten demnach auf 30,5 Prozent, vor der SPD mit 26,8 Prozent. Mit etwas Abstand dahinter folgt die AfD mit im Schnitt 20,0 Prozent, die Grünen landen mit 8,0 auf dem vierten Platz. FDP (2,1 Prozent) und die Freien Wähler (3,8 Prozent) fliegen aus dem Landtag. Die Linke schafft es mit 4,5 Prozent wohl ebenfalls nicht über die Fünf-Prozent-Hürde. Die Sonstigen kommen zusammen im Schnitt auf 4,5 Prozent.

Die Daten beruhen auf Nachwahlbefragungen von Infratest (ARD) und der Forschungsgruppe Wahlen (ZDF), die am Sonntag in den Wahllokalen durchgeführt wurden.