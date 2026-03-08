Close Menu

    Grünen-Reaktion auf 18-Uhr-Prognose am 08.03.2026, via dts Nachrichtenagentur
    Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg sind die Grünen laut den 18-Uhr-Prognosen von ARD und ZDF stärkste Kraft geworden.

    Im Durchschnitt kommen die Grünen demnach auf 31,8 Prozent, vor der CDU mit 29,8 Prozent. Mit etwas Abstand dahinter folgt die AfD mit im Schnitt 17,8 Prozent. Die SPD (5,5 Prozent) schafft es nur noch gerade so in den Landtag, während es Linke (4,5 Prozent) und FDP (4,5 Prozent) wohl nicht über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen. Die Sonstigen kommen zusammen im Schnitt auf 6,3 Prozent.

    Die Daten beruhen auf Nachwahlbefragungen von Infratest (ARD) und Forschungsgruppe Wahlen (ZDF), die am Sonntag in den Wahllokalen durchgeführt wurden.

